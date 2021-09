La Réunion Roland Garros : un bilan (estival) presque positif !

Et si nous prenons un peu de hauteur, en changeant le focus sur l'ensemble de l'année 2021, alors malheureusement le bilan est relativement négatif.



Avec 570 747 passagers de janvier à août 2021, l'aéroport réalise une année en net retrait même par rapport à 2020 (21,7%) et divisé par deux par rapport à 2019 (55,8%).



Les lignes franco-françaises sauvent l'infrastructure, puisque le trafic est quasiment équivalent à celui de 2020 (-1,3%) mais moitié moindre (-48,4%) que celui de 2019.



" L’impact de la crise sanitaire se fait encore, durement, ressentir sur le trafic aérien, réduit aux liaisons avec la métropole et Mayotte et à des échanges très limités avec Madagascar et Maurice, " explique le communiqué de presse.



Le nombre de passagers en provenance et à destination de l’île Maurice est en chute libre (1 697 depuis le début de l’année) et l’activité reste limitée à quelques vols ponctuels entre Madagascar et La Réunion (1 337 passagers).



Les autres lignes régionales (vers les Comores, les Seychelles, l’Afrique du Sud) et long-courriers internationales (vers l’Inde, la Thaïlande et la Chine) sont fermées, depuis le début de la pandémie.



Et comme pour les compagnies, l'aéroport est sauvé par le fret.



Celui de la Réunion est un maillon essentiel de l’approvisionnement de l’île en produits périssables et en médicaments ainsi que pour les exportations de produits frais (fruits, poissons).



13.736 tonnes de marchandises ont été comptabilisées de janvier à août 2021. Si ce chiffre est en recul de 21,8% par rapport à 2019, il progresse légèrement (+1,3%) par rapport à l’an passé et la baisse est plus sensible sur les exportations que sur les importations.