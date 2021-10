La Réunion : fin de l’obligation du port du masque en extérieur

Enfin depuis le 15 octobre 2021, les tests RT-PCR et les tests antigéniques ne seront plus systématiquement pris en charge comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire.Les tests seront payants (PCR et antigéniques) pour les personnes non vaccinées et sans ordonnance. Les personnes vaccinées et les mineurs notamment seront elles, exemptées des tests payants, ils seront pris en charge par l'Assurance Maladie.