La Réunion : septaine et test PCR de/vers l'Hexagone et Mayotte

Le Préfet de La Réunion, Jacques Billant, a tenu une conférence de presse, ce vendredi 15 janvier 2021.



Au sujet des déplacements, à compter du 18 janvier 2021, il a annoncé que le test RT-PCR est obligatoire entre La Réunion et l'Hexagone, mais aussi entre La Réunion et Mayotte, dans les deux sens, pour les plus de 11 ans. Les voyageurs devront justifier d'un test négatif effectué moins de 72 heures avant l'embarquement.



Par ailleurs " est instaurée une septaine de précaution avec test à J+7 pour tous les voyageurs ", à leur arrivée à la Réunion comme à leur arrivée en métropole ou à Mayotte depuis la Réunion. " Les voyageurs auront l'obligation morale et civique de s'isoler à domicile ou dans le lieu de leur choix pendant une période de sept jours ", indique le Préfet.



A l'issue de ces 7 jours, les voyageurs seront engagés à réaliser un test RT-PCR.



De même, à l'embarquement, les voyageurs devront remplir une attestation sur l'honneur précisant qu'ils ne présentent aucun symptôme ou n'ont pas été en contact avec une personne atteinte du Covid-19 dans les 14 jours. Cette attestation les engage moralement et civiquement à réaliser une septaine et un test RT-PCR à J+7.



Enfin, entre La Réunion et Mayotte, dans les deux sens, les voyages ne seront autorisés que sur la base de motifs impérieux, d'ordre familial, professionnel ou de santé. " Les voyageurs devront fournir une attestation déclarative justifiant du motif de leur déplacement entre les deux territoires et la compléter de documents justificatifs" , déclare le Préfet.