La Route des Explorateurs : le Québec hors des sentiers battus

Sur les territoires des ours, des loups et orignaux, la route passe par de nombreux parcs nationaux et réserves à couper le souffle. L'occasion de profiter des randonnées guidées ou des sorties en canoë organisées avec les guides.vous feront profiter de cette nature en toute liberté.Le parc national d'Aiguebelle , à la lisière entre la forêt mixte et boréale offre une flore et faune époustouflante. Si vous n'avez pas eu la chance de croiser des animaux sur votre chemin, vous pourrez vous rattraper lors d'une visite au Refuge Pageau Ce dernier accueille des animaux orphelins ou blessés et les relâche une fois soignés.Avec ses 6 grandes rivières et plus de 400 lacs, le parc national du Mont-Tremblant est à ne pas manquer. La présence de 40 espèces de mammifères, dont le loup, témoigne du caractère sauvage du territoire et de son immensité.