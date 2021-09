La SNCF lance une offensive pour conquérir les... télétravailleurs

Il se veut comme LA réponse aux nouveaux besoins des télétravailleurs et aux personnes qui travaillent loin de leur domicile. Il s’adresse également à des navetteurs peu fréquents, qui utilisent actuellement la voiture faute d’une offre d’abonnement de train attractive financièrement et adaptée à leur usage.



Depuis le 1er septembre 2021, Mon Forfait Annuel Télétravail propose 250 trajets par an à 0 euro, éligibles pour toutes les destinations TGV INOUI et INTERCITÉS en France.



Puisque les pratiques montrent que le vendredi est plus souvent télétravaillé, donc à domicile, l'abonnement sera valable sur des trajets du valable du lundi au jeudi.



Cet abonnement est proposé à un prix très attractif, équivalent à 40% de réduction par rapport à l’abonnement classique Mon Forfait Annuel.



" Notre cap a été fixé par notre président, avec pour objectif de doublé le nombre de passagers à horizon 2030.



Notre concurrent numéro étant la voiture et notre enjeu est de faire en sorte que les Français arrêtent de faire des trajets Paris Lyon seuls dans une voiture, mais prennent le train, " conclut David Nedzela, le responsable marketing d'eVoyageurs.



