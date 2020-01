La croissance de l'aviation mondiale freinée en 2019

Autre fait marquant : alors que le transport aérien a augmenté dans la plupart des régions du monde en 2019, les départs internationaux en provenance du Moyen-Orient sont en baisse de 2,4%.



" La cause principale en est la faillite de Jet Airways, qui a eu pour effet de réduire la capacité de vol entre le Moyen-Orient et l'Inde. Les voyages entre les pays du Moyen-Orient ont augmenté de 0,7% tandis que les voyages vers d'autres parties du monde ont diminué de 3,9% ", précise ForwardKeys dans un communiqué.



C'est en Asie-Pacifique que la croissance est la plus forte, les voyages internationaux à l'étranger ont augmenté de 7,7% tandis que les voyages entre les pays de la région ont augmenté de 8,7%.



Elle est suivie par l'Afrique, où les voyages internationaux ont augmenté de 7,5%.



" Les principaux moteurs ont été l'augmentation des capacités et des liaisons d'Ethiopian Airlines - les capacités entre Addis-Abeba et Delhi, Guangzhou, Jakarta, Manille et Séoul, et les nouveaux vols vers Bangalore depuis Addis et New York depuis Abidjan.



D'autres compagnies aériennes ont également ajouté des liaisons, notamment Air China entre Johannesburg et Shenzhen, China Southern entre Nairobi et Shenzhen, Kenya Airways entre Nairobi et New York, LATAM Airlines entre Johannesburg et Sao Paulo et Royal Air Maroc entre Casablanca et Boston et Miami ", analyse l'institut.



Suit la région Amériques, où les voyages internationaux à l'étranger ont augmenté de 4,8%. Les voyages entre les pays de la région ont augmenté de 3,2%.



" La performance notable a été la croissance des voyages vers d'autres régions du monde, en hausse de 6,8%, aidée par la vigueur continue du dollar, les nouvelles connexions vers de nombreuses régions du monde et la reprise de l'Égypte et de la Turquie comme destinations ".



Les voyages à destination de l'Europe ont augmenté de 3,7%. Les voyages entre les pays européens ont augmenté de 3,3% et les voyages vers d'autres continents ont augmenté de 5,5%.