La délicieuse cerise du Fundão !

Chaque année, entre mai et juillet, la région se transforme en un véritable paradis pour les amateurs de ce fruit rouge, offrant une expérience unique de contact direct avec la nature et la culture locale. La saison de la récolte de la cerise du Fundão ouvre la porte à une série d'activités touristiques qui permettent aux visiteurs de s'immerger dans l'expérience authentique de la cueillette des cerises. Les touristes ont la possibilité de participer à des visites guidées des vergers, où ils peuvent apprendre sur le processus de culture et de récolte, de la plantation des cerisiers à la cueillette manuelle des fruits. De plus, ils peuvent également participer à la cueillette des cerises, vivant l'expérience de récolter les fruits directement sur les arbres, et profiter de dégustations de cerises fraîches, sucrées et juteuses.



Ces activités offrent non seulement des moments de loisirs et d'apprentissage, mais elles favorisent également une plus grande appréciation de l'agriculture locale et des produits traditionnels portugais. Pendant la saison des cerises, Fundão organise divers événements et festivals célébrant ce fruit, y compris des marchés de produits régionaux, des foires gastronomiques et des ateliers culinaires où la cerise du Fundão est la vedette principale.