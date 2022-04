La digitalisation de la destination France en marche avec Ty-Win

Telle est la promesse de Ty-Win V2, la technologie qui permet aux agences réceptives de révéler leurs productions d’experts locaux et aux agences de voyages et TO, de les distribuer facilement.



Tout y est : Séjours FIT, groupes, offres MICE… La Destination France regorge de pépites que les agences réceptives savent détecter, mettre en marché et que Ty-Win aide à promouvoir.



Son interface leur permet en effet de centraliser toutes leurs offres de voyages dans un seul et même système, de gagner en visibilité auprès des agences de voyages, TO et par voie de conséquence, de développer leurs ventes.