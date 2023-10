La garantie financière Arcus Solutions, une nouvelle option pour les agents de voyages

Arcus Solutions propose depuis l’automne 2022 une offre de Garantie Financière pour les agents de voyages et tours opérateurs dans le cadre de leur agrément Atout France.



L’offre Arcus Solutions Cette nouvelle offre de Garantie Financière pour les professionnels du tourisme est destinée à toutes les tailles d’entreprise et suit une méthodologie de souscription issue de 40 ans d’expérience au Royaume-Uni et en Irlande.



Arcus Solutions propose un accompagnement des créateurs d’entreprise dans la constitution de leur dossier de demande, avec une offre complète incluant la Garantie Financière et la Responsabilité Civile Professionnelle nécessaires à l’obtention de leur immatriculation Atout France. Pour les entreprises déjà assurées, une étude précise est proposée permettant un calcul très précis de leur risque réel.



« Des adhérents à l’APST nous sollicitent régulièrement pour obtenir une solution alternative à leurs conditions actuelles. Ils souhaitent être accompagnés dans leur démission de l’APST vers un nouveau garant. La procédure est assez simple en réalité, bien que plus floue qu’avec un assureur » confie Mathieu Maillet, Directeur Commercial du groupe.



Qui est Arcus Solutions ? Travel & General Insurance Services, qui est le leader des garanties financières pour les agents de voyages et tour-opérateurs au Royaume-Uni depuis près de 40 ans. Le groupe opère sur le marché européen depuis 2022, en complément de sa présence historique en Irlande, avec un important développement en Allemagne, en Autriche mais également dans les pays scandinaves. Déjà plusieurs centaines d’agences en Europe ont rejoint Arcus Solutions pour leur Garantie Financière règlementaire et la gestion de leurs risques d’entreprise.



Guillaume Bossard, Directeur des Opérations de l’ensemble des entités du groupe annonce la mise en place de partenariats de choix avec des réseaux comme Tourcom, pour qui Arcus Solutions garantira des membres Tourfinance dès Janvier 2024, et une association avec le Groupe Prunay pour la gestion déléguée des sinistres en France : « Nous nous entourons de spécialistes des risques du tourisme dans chaque pays européen dans lequel nous intervenons et travaillons à étoffer notre réseau de partenaires pour proposer à nos assurés un accompagnement tout au long de la vie de leur entreprise. »



Une méthode d’étude de premier plan



Chaque étude faite permettra au client d’obtenir une solution unique en termes de budget et de conditions de garantie. En effet, tout dossier souscrit par Arcus Solutions n’est pas nécessairement accompagné de contre-garantie, et si contre-garantie il y a, elle sera en cohérence avec le volume d’affaires et l’activité de l’entreprise.



Selon Émilie Marteau, Souscriptrice Sénior : « chaque entreprise désirant être garantie a des spécificités qui lui sont propres que ce soit par exemple en termes de type d’activité, de taille d’entreprise, d’équipe dirigeante. Tous les critères sont donc regardés lors de notre analyse technique. Pour toute offre que nous pouvons proposer, la tarification et les garanties sont donc ajustées à chaque client, ce dernier ne paiera que pour le risque qu’il représente pour l’assureur et pas plus. »



