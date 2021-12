La montagne lance une campagne de prévention baptisée "SKI COOL"

L’ensemble des sites internet des offices de tourisme, des sociétés de remontées mécaniques et des écoles de ski sont également mis à contribution pour diffuser le plus largement possible la campagne SKI COOL.



Durant tous les hivers "normaux", pas moins de 140.000 blessés en stations sont recensés.



Les chiffres de l’association des médecins de montagne (MEDM) montrent que seulement 5% des blessés nécessitent une hospitalisation immédiate. Et si cette année, vous y alliez mollo sur les pistes ?



N'oubliez pas de porter votre masque dans les cabines et les espaces clos.