La région Bourgogne prend de l’avance sur la saison à venir

La compétition est rude entre les grandes destinations touristiques pour capter les 7 Français sur 10 qui partiront en vacances cet été, dont les trois-quarts resteront sur notre territoire.Difficile de lutter avec le succès estival de la Bretagne, du littoral atlantique, de l’animation méditerranéenne et même des petits massifs forestiers de la moyenne montagne.En été, la Bourgogne est une terre de passage vers le Sud et, au mieux, elle va séduire les adeptes des visites de caves et les curieux de nouveautés œno-gastronomiques autour de la nouvelle Cité de la Gastronomie de Dijon et des trois Cités des Climats de Bourgogne de Beaune, Chablis et Macon…Alors le CRT Bourgogne-Franche-Comté et les 4 ADT Côte-d’Or Attractivité, Destination Saône-et-Loire, Nièvre Attractive et Yonne Tourisme se sont mobilisées autour d’un autre message : l’Appel de l’Automne