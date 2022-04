La station pyrénéenne de Piau Engaly engage son projet Natura Piau

Les travaux du projet Natura Piau vont être lancés dès l’été. Cet ambitieux projet d’aménagement prévoit de repositionner la station.



« Nous devons faire de cet environnement exceptionnel une véritable force », justifie Emilie Verdoux. Les remontées mécaniques, le déplacement piétonnier au cœur de la station, l’identité architecturale des bâtiments sont concernés. Il s’agit d’un projet 100% nature qui prévoit de transformer Piau en station piétonne, à l’image d’Avoriaz.



Dès le mois d’août, les travaux démarreront sur l’espace débutants de pied de piste. Un tapis, plus pratique et plus confortable pour transporter les skieurs remplacera les téléskis actuels de l’École de ski. Il permettra également d’acheminer les piétons pour rejoindre la piste de snowtubing.



L’arrivée du tapis s'intègre dans l’objectif pluri saisonnalité des investissements puisqu’il pourra également desservir une piste d’initiation ludique au VTT équipée de petits modules en bois. Cet aménagement permettra donc de gagner en confort mais aussi en services. Première station de France à avoir été certifiée ISO 14001, Piau-Engaly veut intensifier sa démarche et concilier, développement des services et protection de l’Environnement en matière touristique.