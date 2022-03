La montagne prépare déjà l’été 2022 en surfant sur les nouveautés

Autre activité en fort développement à la montagne, toutes les activités liées au bien-être et au ressourcement.



Là aussi, France Montagnes égrène les nombreuses nouveautés qui vont marquer la prochaine saison.



A Courchevel, un nouveau sentier bien-être « Découvrez votre nature » permettra de cheminer à la fois dans la nature environnante et au cœur de sa propre nature intérieure, en alternant les pratiques de la marche, du souffle, du yoga et de la médiation.



A Morzine, une semaine Nature et Bien-être permettra aux vacanciers de participer à des activités de ressourcement du 18 au 22 juillet avec du yoga, de la sophrologie, des balades à la découverte des plantes sauvages, de la grimpe d’arbres...



Dans le Pays des Ecrins, un stage Yoga & Fun permet de se servir des bases du yoga pour se dépasser lors d’activités outdoor. Deux sentiers autour du yoga et des pratiques de bien-être seront accessibles cet été en montagne.



A Valberg, dans les Alpes du Sud, le nouveau sentier yoga permet d’expérimenter 10 postures en pleine nature, en famille ou en groupe.



On peut aussi proposer des idées de séjours originaux autour du bien-être : exemple Yoga Rando en Vanoise sauvage (depuis Pralognan-la-Vanoise). Sur un itinéraire sauvage au cœur du Parc National de la Vanoise, les participants prendront le temps de se connecter à une nature généreuse, de découvrir des pratiques de respiration (pranayama), de méditation guidée et de yoga. Une immersion profonde en pleine nature avec nuitées en refuge, encadrée par deux professionnelles passionnées.