FUTUROSCOPIE - Avec les stations classées, des élus en quête de reconnaissance

Les « stations classées de tourisme » représentent les pôles d’excellence de notre pays par leur niveau d’investissement. Face à la concurrence étrangère de plus en plus vive et face aux changements de la société, elles ont compris qu’elles devaient s’adapter de plus en plus efficacement à la demande.Cependant, lors du 90e congrès national de l’ANETT qui s’est déroulé en juin dernier à Enghien-Les-Bains, les adhérents ont exprimé le besoin de mettre davantage en exergue au plan national les efforts des collectivités portant ce classement.Cette « mise en lumière » désormais acquise doit se faire à deux niveaux : au niveau de l’État et à celui tout à fait indispensable des clientèles qui, pour le moment, les connaissent mal.Ce classement en station de tourisme a récemment connu d’importantes réformes. Ces réformes sont de deux ordres :- La première a trait à la simplification des critères de classement : auparavant, 45 critères étaient établis dans une liste très exhaustive. Ces critères ont été réduits de moitié : désormais, seulement une vingtaine de critères objectifs, notamment sur les hébergements, suffisent pour prétendre au classement.- La deuxième réforme consiste en un principe de déconcentration au niveau préfectoral de ce classement. Désormais, 3 mois suffisent au préfet de département pour l’accorder.D’une part, il donne une possibilité de majoration des indemnités des élus municipaux. D’autre part, il permet éventuellement un sur-classement démographique.Autre avantage : l’affectation directe du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité́ foncière pour les stations de moins de 5 000 habitants.Mais surtout, à la suite du 90e Congrès de l’ANETT, l’enquête menée par Ifop a permis de constater que les élus attendent plus de reconnaissance et de notoriété via ce classement, plus de fréquentation et plus de retombées économiques afin d’aller dans le sens de la qualité et de l’excellence.La reconnaissance de l’État a été obtenue dans le cadre du Plan de reconquête et de transformation du tourisme qui prévoit de consacrer un volet de 55 millions d’euros au sein du Fonds Destination France, à la valorisation et au renforcement d’une offre d’ingénierie touristique pour les territoires, dont 25 millions d’euros pour accompagner les projets touristiques portés par les collectivités…Mieux, pour affirmer la reconnaissance de l’État, vis-à-vis des communes, le gouvernement s’est engagé, en partenariat avec l’ANETT, à valoriser les lauréats du classement en station de tourisme.Chaque année, un évènement en présence du Ministre chargé du tourisme et des actions de promotion permettront de reconnaitre les nouvelles communes classées et celles qui ont vu leur label prolongé afin de mieux mettre en valeur le travail accompli et la qualité de l’offre.