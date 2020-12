La vaccination se déroulera en 3 étapes annonce le gouvernement

Lors d'un conférence de presse dédiée à la stratégie de vaccination, Jean Castex le Premier Ministre a annoncé que la vaccination serait gratuite "pour tous" et ne sera pas obligatoire.



Il a poursuivi en indiquant que la France a un "potentiel de 200 millions de doses permettant de vacciner 100 millions de personnes" et qu'un montant de 1,5 milliards d'euros a été budgété pour 2021.



La vaccination devrait se dérouler en 3 étapes.



En phase 1, dès janvier seront ciblées les personnes dites vulnérables, les personnes âgées en Ephad, soit un million de personnes. Le vaccin Pfizer/BioNTech arrivera en premier a déclaré Olivier Véran, Ministre de la Santé.



La phase deux démarrera entre février et mars 2021. Là ce seront les personnes avec des facteurs de risques liés à l'âge ou une pathologie chronique et les personnels de santé, soit 14 millions de personnes qui pourront bénéficier du vaccin.



Enfin la phase 3 concernera "au printemps" , les autres tranches de la population.