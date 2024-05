Laponie suédoise 2024/25 : Après les groupes, Quartier Libre ouvre les ventes individuelles

Fabien Krol, Directeur général de Quartier Libre, détaille :



« La Laponie suédoise était un vrai challenge. La destination est désormais connue et reconnue et s’installe dans le paysage de l’offre touristique français. La saison vient de s’achever, et je peux vous dire que nous sommes plus que satisfaits. Les 30 rotations de 169 pax entre Paris et Lulea ont quasiment affiché complet. Nous avons refusé du monde sur de nombreuses dates, ce qui nous incite à relancer le produit pour la saison prochaine en maintenant le même plan de vols et en proposant toujours deux produits.

Nous proposons notre Immersion en Laponie suédoise, un séjour multi-activités en 8J/7N avec un vol direct au départ de Paris tous les vendredi du 13 décembre 2024 au 21 mars 2025.

Quant au second vol, direct également, il est destiné à notre Séjour au cœur de la Laponie suédoise, où la plupart des activités seront organisées à partir de notre hôtel de Pitea. Avec des départs chaque mardi du 17 décembre 2024 jusqu’au 25 mars 2025.

Comme toujours avec Quartier Libre, il y aura des offres possibles à partir des aéroports en régions ».