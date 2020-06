Laurent Abitbol : "Quoi qu'il arrive, de toute façon, l'été 2020 est mort..."

Car si les frontières intra et extra européennes occasionnent quelques tracas aux voyagistes français, que dire de la situation des DOM-TOM ?



" Il y a un imbroglio à ce niveau. Nous avons déjà du mal à comprendre ce qu'il se passe pour les Antilles, alors imaginez un peu les clients," rapporte le patron du SETO.



Surtout qu'après l'intervention d'Annick Girardin ce week-end, annonçant la fin de la septaine ou quatorzaine "au plus tard le 10 juillet 2020", le président Macron déclarait que l'ensemble du territoire passait en zone verte, sauf Mayotte et la Guyane.



Alors qu'il est possible de circuler de département en département librement en France métropolitaine ou vers la Corse, ce n'est encore et toujours pas le cas pour les DOM-TOM.



" La situation est surréaliste, avec une septaine qui sera levée courant du mois de juillet, surtout que dans le même temps, les élus locaux auront la possibilité de limiter le nombre de vols, se lamente Jean-Pierre Mas.



Un mauvais signal de plus envoyé aux Antilles.



Pour ceux qui espéraient que le discours du président de la République ferait infléchir les propos de la ministre des Outre-mer, ce n'est pas le cas.



Il nous a été confirmé par un membre du ministère qu'il n'y a aucun changement en perspective et que les annonces présidentielles n'entraient pas en contradiction avec les mesures ministérielles, même si la septaine pourrait être assouplie avant la fin de l'urgence sanitaire, programmé le 10 juillet prochain.



" Les Antilles et la Réunion étaient les seules destinations long-courriers envisageables pour les Français, elles ont raté le coche d'un été qui aurait pu être le leur. "



S'il ne fait plus de toute que les DOM-TOM ne seront pas une destination refuge, pour les métropolitains, les déclarations d'Annick Girardin avaient un but précis : permettre aux natifs ou aux personnes ayant de la famille de se rapprocher des leurs.



Alors que l'outre-mer est hors-jeu, la grande gagnante pourrait bien être plus proche des îles lointaines.



De Misterfly à Bourse des Vols, la Corse attire et les commandes affluent.



" L'Île de Beauté va s'en doute connaître une année record, au niveau de sa fréquentation. C'est une destination fiable dans une période de crise, " analyse Fabrice Dariot, le président de Bourse des Vols.



Et cette période difficile devrait s'étaler encore sur de nombreux mois ou semaine, d'autant que toutes les strates du tourisme n'ont pas repris et que le chemin à parcourir ne serait-ce que pour sauver l'année est encore bien long.



Les acteurs du tourisme vont devoir encore se serraient les coudes et avancer groupés, face aux difficultés.



" Nous ne sommes pas encore sortis de la crise, les nouvelles sont bonnes, mais rien n'est fait. Il est important que nous, distributeur et producteur, restons solidaires, " souhaite Grégoire Pasque.