Lava Car Rental décroche un 2e World Travel Awards consécutif L’agence de location de voiture islandaise confirme son ascension

Coup double pour Lava Car Rental. Après un premier succès en 2023, l’entreprise a de nouveau décroché le World Travel Awards de la meilleure agence de location de voiture d’Islande en 2024. Ce prix récompense un sens aigu de la qualité de service et un solide ancrage local.



Rédigé par Emilie PASQUET le Jeudi 4 Avril 2024





Il faut croire que l'entreprise, créée en 2016, a su se démarquer par sa connaissance approfondie de la destination, son sens du service, la qualité exceptionnelle de ses véhicules et ses prix compétitifs. C'est donc Lava Car Rental, une petite agence locale islandaise, qui succède, pour la deuxième année consécutive, aux géants Hertz et Avis dans la catégorie « Meilleure agence de location de voiture d'Islande 2024 » des World Travel Awards.

L'expérience client au centre des préoccupations Avec une flotte de véhicules modernes, un support client 7/7, et des offres sur mesure, Lava Car Rental s'assure que les voyageurs du monde entier bénéficient d'un confort et d'une sécurité optimale.



Signe que l’entreprise atteint ses objectifs sur ce point, les témoignages élogieux ne cessent de pleuvoir en ligne. Sur Trustpilot, l’agence affiche une excellente note de 4,7/5 avec plus de 3 000 avis déposés. Les clients, notamment francophones, soulignent l’écoute, la qualité exceptionnelle des véhicules et les prix parmi les plus intéressants d’un marché pourtant très concurrentiel.



« Notre but est de perfectionner constamment l'expérience client, explique Emilie Pasquet, française et responsable marketing chez Lava Car Rental. Avec la mise en place d'un service de récupération 24/24h et la digitalisation de nos processus, nous simplifions au maximum la location de voiture pour que nos clients puissent se concentrer pleinement sur la découverte de l'Islande. »

Un partenaire reconnu Côté professionnel, l’agence prospère doucement mais sûrement. De plus en plus d’agents de voyage du monde entier la recommandent en toute confiance, certains que leurs clients bénéficieront d’une prise en charge professionnelle et personnalisée à chaque location.



En quelques années seulement, Lava Car Rental a également réussi à nouer de nombreux partenariats avec des plateformes majeures de location de voitures en Islande, notamment Guide to Iceland et Northbound et Rentalcars.



Rentalcars.com, autre acteur important de dimension internationale, l’a d’ailleurs élue « Compagnie de Location de Voitures Préférée des Clients en Islande » en 2023.

La location de véhicule : indispensable en Islande La réussite de Lava Car Rental est d’autant plus remarquable que l'Islande compte de très nombreux opérateurs. Le réseau de transports en commun étant relativement limité, surtout en dehors Reykjavik, la location de voiture, de 4x4 ou de camper van est quasiment incontournable pour visiter la « terre de la glace et du feu ».



L’équipe d’une vingtaine de personnes constituée de locaux, et de quelques internationaux chevronnés, a bien conscience que pour explorer les sites touristiques emblématiques de l’île, les voyageurs veulent pouvoir choisir parmi une flotte de véhicules modernes et fiables, adaptés à toutes les routes, hiver comme été.



Au-delà des récompenses et des reconnaissances, c'est la promesse d'une aventure islandaise inoubliable qui fait de Lava Car Rental le choix privilégié des voyageurs en quête d'authenticité et de liberté.

À la découverte des joyaux de l'Islande En été, un simple véhicule de type berline (ou un camper-van) suffisent pour accéder aux grands classiques du Cercle d'Or : Þingvellir, le site historique et géologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, où la plaque tectonique nord-américaine et la plaque tectonique eurasienne se séparent ; la spectaculaire cascade de Gullfoss et le toujours impressionnant geyser de Geysir ; la péninsule de Snæfellsnes, la côte sud et les villages de pêcheurs le long de la route circulaire sont également accessibles.



En hiver, le 4x4 est l’option prioritaire. Vous pourrez partir à la chasse aux aurores boréales, explorer des grottes de glace bleutée ou aller faire l’expérience des sources d’eau chaude naturelles ou des spas géothermiques tels que le Blue Lagoon ou Hvammsvik au milieu des fjords.



Pour ceux qui envisagent de s'aventurer dans les paysages époustouflants de l'Islande, faire appel à Lava Car Rental est une garantie de qualité et de sérénité. Découvrez plus sur l’offre complète à disposition et commencez à planifier votre voyage en visitant le site officiel de l’agence.

Contacter Lava Car Rental



Email :

Téléphone : (+354) 519 4141



Email : info@lavacarrental.is Téléphone : (+354) 519 4141

