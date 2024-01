Le Blue Lagoon Iceland rouvre tous ses établissements Après 2 mois de fermeture

Business Iceland a annoncé la réouverture des établissements de Blue Lagoon, après 2 mois de fermeture dûs aux tremblements de terre.



Blue Lagoon avait rouvert toutes ses installations à Svartsengi, après leur fermeture le 9 novembre 2023 en raison de l’activité sismique dans la région.



Cette réouverture complète fait suite à une collaboration étroite avec les autorités locales et une réouverture partielle réussie le 6 janvier. La surveillance de la zone et de l'activité sismique se poursuit par des experts.



Une grande nouvelle pour le groupe.

Une réouverture en douceur ouvert de 11h00 à 20h00 tous les jours. Les visiteurs ayant réservé en dehors de ces horaires sont invités à modifier leur réservation via l'option « Ma Réservation ».



La réouverture concerne le Blue Lagoon, le Blue Café, le Lava Restaurant, le Retreat Spa, le Spa Restaurant, la boutique Blue Lagoon Skincare, ainsi que l’hôtel Silica, l’hôtel Retreat et le restaurant Moss.



Helga Árnadóttir, Directrice des ventes, des opérations et des services au Blue Lagoon Iceland, exprime sa satisfaction :« Après plusieurs jours merveilleux passés à accueillir notre personnel et nos hôtes au Blue Lagoon, nous sommes également ravis de pouvoir rouvrir nos hôtels. Nous sommes très reconnaissants envers notre personnel qui a travaillé sans relâche pour rouvrir nos établissements et nous sommes impatients de continuer à créer des moments de joie pour chaque visiteur qui franchit nos portes. »



Cette décision suit une évaluation minutieuse en collaboration avec les autorités locales. Elle coïncide avec l'installation de barrières de protection dans et autour de Svartsengi, où se situe le Blue Lagoon.

A propos de Business Iceland Business Iceland est une organisation importante enrendre l'Islande plus connue dans le monde comme un bon endroit pour faire du tourisme, investir et faire des affaires.



L'une des principales tâches de Business Iceland est de promouvoir le tourisme en Islande, ce qui est vital pour l'économie du pays. Ils travaillent sur de nouvelles façons d'attirer les touristes en mettant en avant la beauté naturelle de l'Islande et sa culture unique.



En ce qui concerne les investissements, Business Iceland aide les entreprises étrangères intéressées par l'Islande. Ils fournissent des informations et des conseils sur comment faire des affaires en Islande, y compris les avantages fiscaux et d'autres aspects pratiques comme le marché du travail et les infrastructures.



Business Iceland est aussi impliqué dans la création de liens commerciaux entre l'Islande et d'autres pays. Ils organisent des événements comme des missions commerciales et des salons pour montrer ce que

