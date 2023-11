Volcan Islande : vers une éruption imminente ?

Lorsqu'on évoque l'activité volcanique en Islande, tous les professionnels du tourisme ont quelques sueurs froides en se remémorant l'éruption d'Eyjafjallajökull ou Eyjafjöll en 2010. Les nuages de fumées avaient paralysé le trafic aérien d'une bonne partie de l'Europe.Si l'éruption du volcan Eyjafjallajökull a fait beaucoup parlé d'elle (elle a duré un mois), d'autres éruptions sont assez mémorables en Islande.Selon VulcanoDiscovery.com, en 2011, l'éruption du volcan Grímsvötn a été la plus grande en Islande depuis l'éruption du volcan Laki en 1783. Son éruption volcanique a produit des cendres qui ont été projetées à une altitude de plus de 10 km.L'éruption du volcan Bárðarbunga en Islande en 2014 a été la plus longue éruption enregistré dans le pays depuis celle là aussi du volcan Laki en 1783. Elle a duré 6 mois et a projeté des cendres à 8 km d'altitude.Le pays compte 200 cratères et environ 130 volcans actifs dont environ 30 sont considérés comme des volcans à risque.