Le Boum du Voyage en Train en Indochine

L'intérieur du Revolution Express © revolutionexpress.com



Et un autre train fera bientôt le même trajet; deux locomotives à vapeur originales d'avant l'indépendance ont été restaurées avec soin pour alimenter le Revolution Express, une nouvelle expérience de tourisme patrimonial au centre du Vietnam, qui débutera fin 2024 ou début 2025. Les locomotives sont les dernières locomotives à vapeur encore en fonctionnement au Vietnam, datant de l'époque pré-indépendance, toutes deux construites localement au Vietnam.



Le Revolution Express effectuera un aller-retour quotidien entre la ville de Danang et l'ancienne capitale royale de Hué. Chaque trajet traversera la remarquable chaîne montagneuse côtière de Hai Van et s'arrêtera à Lang Co, offrant des paysages magnifiques de lagune et de plage. Les passagers pourront profiter de collations légères et de boissons.



