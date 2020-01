Le CEDIV s'engage à réduire de 50% les émissions carbone de ses clients d'ici 2030

Enfin, les agences seront incitées à adopter des attitudes vertueuses (réduction d'énergie, plastique, tri) et à choisir des partenaires engagés.



Elle devront aussi sensibiliser les clients aux bonnes pratiques et aux attitudes à adopter à destination.



Ces différentes mesures devront permettre d'atteindre à horizon 2030 la réduction des émissions carbone des clients du CEDIV.



Et pour motiver les troupes, un prix récompensera chaque année lors du Convenc'tour la meilleure éco-conscience développée en agence, et un partenaire qui aura développé la meilleure innovation écologique pour la planète.