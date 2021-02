Le Collectif de Défense des Métiers du Voyage (CDMV) se structure en association !

Pour officialiser ces liens, les membres actifs travaillent sur les statuts de la future association : "Nous souhaitons gagner en légitimité.



La création de cette association nous permettra de mettre en œuvre nos actions futures dont la première sera de faire bénéficier aux agences membre de l'association d'une adhésion avantageuse aux Entreprises du Voyage pour les primo adhérents, mais aussi pour certains déjà adhérents", explique Jean-Charles Franchomme.



"Nous avons une vraie volonté de voir les membres du CDMV nous rejoindre" expliquent d'une même voix Valérie Boned et Jean-Pierre Mas "Il faut être un maximum pour être représentatif".



" L'objectif est de s'inscrire aussi sur le long terme " insiste Jean-Charles Franchomme "nous pourrons bénéficier d'un tarif avantageux grâce à un engagement de 3 ans. Nous ne voulons pas faire du one shot juste parce que c'est moins cher. Nous souhaitons pérenniser nos relations. "



Reste que le CDMV continuera à être totalement autonome : "Vous êtes autonomes dans votre façon d'agir et c'est très bien. Il faut que vous gardiez cette autonomie " précise le Président des EDV.



Le collectif reste en effet très actif : rencontre virtuelle avec des homologues européens, mais aussi de nombreux projets dont une opération de "gaming" avec les jeunes générations qui rassemblera influenceurs, pros du tourisme et étudiants.



Mais aussi d'autres surprises en préparation !