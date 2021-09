Le Congrès de la nature exhorte les gouvernements à investir... dans la nature !

Les prochains mois détermineront dans une large mesure la manière dont les pays s'attaqueront à l’urgence de la biodiversité.



Si nous voulons assurer l'avenir de la vie sur Terre, nous devons mettre un terme aux pertes de biodiversité d'ici 2030 et parvenir à la restauration des écosystèmes d'ici 2050.

Nous devons donc nous attaquer aux facteurs qui diminuent la vie, et nous focaliser sur cette santé unique que nous partageons avec les animaux et l'environnement.



Pour préserver la santé des océans nous devons mettre un terme à la pollution par les matières plastiques comme à la surpêche.



Le Congrès exhorte les citoyens à pratiquer la conservation de la nature dans leurs quartiers et leurs communautés, à développer des approches écologiques et régénératrices qui favorisent la biodiversité et à restaurer les habitats pour stimuler et maintenir la productivité.

Les gouvernements devraient supprimer dans les meilleurs délais tout soutien à la production d'énergie à forte intensité de carbone et mettre fin aux investissements internationaux dans les combustibles fossiles, tout en veillant à ce que la transition soit équitable.

Et les membres d'alerter sur l'urgence de la situation : l'avenir se décide maintenant.Il convient de mieux comprendre le poids des écosystèmes transformés, y compris les paysages agricoles et les côtes, pour sauver la biodiversité.Alors que la neutralité carbone doit devenir un objectif réaliste pour 2050, il est indispensable d'adapter nos comportements dès à présent.Selon le congrès souhaite que la décarbonisation de l'économie mondiale et le découplage de la croissance économique de l'utilisation descombustibles fossiles soient les nouvelles normes.Sans préservation de la nature, de l'environnement et de la biodiversité, le tourisme ne sera plus le même. L'industrie doit faire les efforts, comme les autres, pour entrer dans les objectifs fixés par la Cop 21, s'ils sont encore atteignables ou alors redoublés d'effort pour les atteindre.