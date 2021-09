Le Costa Rica veut mettre fin aux selfies des touristes avec les animaux !

Le Costa Rica si vous ne le situez pas est sur le chemin entre l'Amérique du Nord et sa voisine du Sud, sur la petite barrière qui relie les deux continents.Ce petit pays d'une longueur maximale de 380 km pour une largeur de 270 km est un monstre de la protection de l'environnement et de la nature. Comme quoi ce n'est pas la taille qui compte, mais l'intention.Après avoir vu ses forêts se réduire comme la banquise en plein mois d'août dans les années 1980, le Costa Rica a décidé de remettre les arbres au centre de sa politique.Bien lui en a pris, puisque la destination dispose maintenant de plus de 50 % de terres forestières contre un peu plus de 20 % à la fin des années 1980. Une bataille qui pèse alors que la planète suffoque et se cherche un avenir.