Pandémie : J'ai testé pour vous le Costa Rica en mode Covid-19

"Un profond sentiment de liberté, voilà ma première impression, une fois arrivée au Costa Rica. Je découvre alors ce que tout le monde appelle ici la "Pura Vida". Un pays où il fait bon vivre, avec des habitants à la gentillesse inestimable, qui nous offrent une approche exceptionnelle de la nature : faune et flore luxuriante, paysages à couper le souffle, diversité animalière, un vrai zoo à ciel ouvert. Durant plusieurs jours j’en ai pris plein la vue.



Au delà de la beauté du pays je constate avec admiration le stricte respect des mesures sanitaires dans l’ensemble des lieux visités depuis les hôtels jusqu’aux supermarchés en passant par le vendeur ambulant de noix de coco à Tortuguero... et ça c’est impressionnant !

Ici les gestes barrières sont bien ancrés dans les mentalités et on se sent en sécurité..."

"Coup de coeur pour ce paradis vert qu'est le Costa Rica qui enchante par la très grande richesse de sa faune et sa flore encore préservée mais aussi par ses plages sauvages et ses volcans...

Merci à Bertrand, notre guide naturaliste, qui a su transmettre sa passion et partager ses connaissances, contribuant ainsi à rendre ce voyage fascinant.

Dans ce contexte mondiale difficile post confinement, avec tout un protocole à respecter, ce voyage a été une véritable bouffée d'oxygène d'autant plus appréciable grâce à l'extrême bienveillance des Costariciens.



Pura Vida!



"Quelle belle surprise. S'il y a bien un pays qui s'est préparé au retour des voyageurs sans concessions, c'est le Costa Rica.Un lavabo et du savon à disposition avant d'entrer quelque part est devenu la norme, comme la prise de température, même dans les endroits les plus isolés du pays : des petites communautés perdues dans la jungle à la bourgade du bord de mer qui sert à manger dans sa propre cuisine en passant par les stations services.Le masque n'est pas obligatoire et pourtant tout le monde le porte. Les « bulles sociales » sont délimitées dans les espaces communs des hébergements. Bref, ils sont prêts et ils nous attendent.Les Costariciens sont souriants (même derrière leurs « mascarillas ») avenants et généreux. Meme si le Tourisme représente la 3ème ressource du pays, on sent que leurs sentiments sont sincères. Ce sont de grands gentils, tout simplement.Concernant la destination en tant que telle : quelle belle surprise et quelle vision ! Tout miser sur l'écologie et la protection de l'environnement pour faire venir les touristes il y a 15 ans relevait de la folie. Et pourtant, après une année comme 2020, il y a fort à parier que le Costa Rica sera d'autant plus l'exemple à suivre.De la nature, des espaces ouverts, des activités réalisables qu'en petits groupes, de la sensibilisation au développement durable...Je rentre émerveillée de ce voyage. Émerveillée et gonflée d'optimisme quant à l'avenir de notre secteur. Non le tourisme n'est par mort. Oui, il va falloir voyager différemment.Oui, le Costa Rica se positionne comme la destination qui coche toutes les cases pour voyager post-covid.J'ai hâte de rentrer (juste) pour travailler sur des nouveau circuits hors des sentiers battus à proposer à mes voyageurs !"Le Costa Rica, appelé le "poumon" des Amériques, est un cadeau de la nature avec une végétation luxuriante le long des sentiers ou au bord de plages au sable doré. Dame nature est omniprésente, grâce à une humidité constante. On y découvre des écolodges nichés au cœur de la jungle où la faune a pris possession de l'espace : des singes hurleurs qui vous réveillent le matin , des toucans curieux qui vous regardent sur une branche, des caïmans qui font la sieste sur les troncs émergés le long du fleuve...Les animaux sont les vrais propriétaires des lieux. Par ailleurs, de nombreuses activités agrémentent vos journées : vélo , rafting sur les fleuves , canoë le long de la rivière et dans les canaux, dignes de « crocodile dundee », randonnée à cheval !Le tout est réuni dans un pays où règne une grande sécurité , une douceur de vivre et une population accueillante. Vous comprendrez facilement pourquoi la devise du pays est "Pura vida"."J'ai eu la chance de participer à ce voyage au Costa Rica organisé par l'ICT qui a été riche en découverte.Cette parenthèse d'une semaine m'a permis de découvrir une région du pays que je ne connaissais pas, à savoir la partie Caraïbes. jungle, volcans, plantations de café ou de cacao, plages sauvages de sable noir ou de sable blanc et Parcs Nationaux, font partie des beautés naturelles du pays.À mon sens, le Costa Rica est une destination idéale pour tous types de voyageurs, mais particulièrement les amoureux de la nature, la faune et la flore. Il s'agit d'une destination très verte, aventure, une vraie immersion dans la nature plus qu'impressionnante du pays.La diversité des paysages en font une destination unique, que l'on peut, par ailleurs, découvrir à pied, en voiture, à cheval, en bateau à moteur, à vélo, ou encore en kayak.Nous avons eu la chance de découvrir la gentillesse des Ticos, d'être toujours extrêmement bien accueillis et de découvrir ce pays accompagné d'un excellent guide passionné.Lors de ce voyage, nous avons pu voir tous les protocoles mis en place contre le Covid dans le pays : prise de température, port du masque et lavage des mains à l'arrivée dans chaque hôtel, mais aussi avant toutes activités. Je n'ai pas trouvé cela trop contraignant et pense réellement que cela peut rassurer les voyageurs. J'ai pu me rendre compte aussi que le pays et les acteurs du tourisme étaient prêts à recevoir des touristes de nouveau.Je n'hésiterais pas à mettre en avant la destination auprès de mes clients. Rien de mieux que de se réveiller au milieu de la jungle, au son du chant des oiseaux et cris des singes hurleurs pour un vrai dépaysement ;)Aurélie Robert (Worldia)