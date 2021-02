Le Costa Smeralda prêt à reprendre la mer dès le 27 mars 2021

" Les navires de Costa Croisières sont prêts à reprendre la mer ", annonce la compagnie dans un communiqué.



Le départ du Costa Smeralda a été fixé au 27 mars 2021, avec un itinéraire inchangé en Italie : des mini-croisières de 3 et 4 jours, ou une croisière complète de 7 jours, avec des escales à Savone, La Spezia, Civitavecchia, Naples, Messine et Cagliari.



À partir du 1er mai, il est prévu que le navire revienne en Méditerranée occidentale pour proposer des itinéraires de croisière d'une semaine, pour visiter l'Italie (Savone, Civitavecchia et Palerme) ainsi que la France (Marseille) et l'Espagne (Barcelone et Palma de Majorque).



Le Costa Luminosa reprendra également du service, au départ de Trieste à partir du 2 mai 2021, et le lendemain de Bari, confirmant son programme de croisières d'une semaine en Grèce et en Croatie.