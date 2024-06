Le DMC Aurora Travel Lance ses Premiers Programmes GIR Francophones à Départs Garantis au Vietnam !

Aurora vous propose deux nouveaux circuits au Vietnam :Les deux sont disponibles avec deux départs fixes par mois en 2025. Ces programmes en pension complète vous permettront de découvrir les multiples facettes du Vietnam, du nord au sud, en passant par le centre du pays.Participez à de nombreuses activités incluses dans votre programme, conçues pour vous immerger dans la culture locale. Rencontrez des habitants, savourez une cuisine authentique, enfourchez un vélo ou partez en trek à travers des paysages à couper le souffle.Nos circuits proposent un savant mélange de visites de villes animées, de villages pittoresques et de sites naturels grandioses. Vous pourrez ainsi découvrir l'énergie de Hanoi, la beauté de Hoi An, de la baie d'Ha Long, et bien plus encore !Envie de prolonger votre séjour ? Optez pour une extension balnéaire ou partez à la découverte du Cambodge voisin !: Voyagez en toute convivialité avec des groupes allant de 2 à 16 participants.