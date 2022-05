Le Havre : 15 compagnies de croisières réunies au salon de la croisière

La 4e édition du Salon de la Croisière co-organisé par Périer Voyages et Le Havre-Etretat Tourisme approche !



C'est au Terminal Croisière du Havre qu'elle se déroulera le samedi 21 mai 2022.



" Un lieu parfaitement adapté à l'accueil de visiteurs, qui les plongera instantanément dans le monde de la croisière ", indique Périer Voyages dans un communiqué.



En effet, le Havre accueille chaque année plusieurs centaines de passagers et proposera en 2022 près de 25 itinéraires en embarquement et débarquement, avec les compagnies Costa et MSC Croisières de manière régulière.



Le Queen Mary 2 sera également de retour au Havre pour une traversée transatlantique vers New-York.