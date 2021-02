Le Hilton Abu Dhabi Yas Island ouvrira ses portes le 18 février 2021

L’Hilton Abu Dhabi Yas Island s’inscrit dans le projet de développement de Yas Bay, qui comprendra trois zones : Waterfront, le front de mer où se trouve l’hôtel Hilton Abu Dhabi Yas Island, les Residences et le Yas Creative Hub. Une fois terminé, le projet devrait attirer 15 000 futurs résidents et créer 10 000 emplois.



Yas Bay Waterfront proposera une vie nocturne animée, de nombreux divertissements et attractions, notamment l’Etihad Arena, conçu pour accueillir des événements de grande envergure, avec une capacité flexible allant de 200 à 18 000 personnes.



Ses 3 kilomètres de front de mer abriteront également une jetée sur l’eau avec 37 cafés et restaurants, et de nombreuses boutiques.



Le Hilton Abu Dhabi Yas Island sera le premier des trois hôtels en cours de développement sur Yas Island.



DoubleTree by Hilton Yas Island Residences et le WB Abu Dhabi, le premier hôtel au monde de la marque Warner Bros, devraient également ouvrir dans le courant de l’année.