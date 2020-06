Le Parc Astérix ouvre ses portes le lundi 15 juin 2020

Le Parc Astérix a mis en place des mesures pour respecter les protocoles sanitaires.



Ainsi le port du masque obligatoire dans les attractions et spectacles, et recommandé dans les allées. Des marquages au sol permettent de respecter la distanciation sociale et les règles d'embarquement à bord des attractions ont été modifiées.



A noter le nouvel hôtel du Parc Les Quais de Lutèce est prêt à ouvrir ses portes le 14 juin.



L’hôtel 3 étoiles Les Trois Hiboux ouvrira également le 14 juin. L’hôtel La Cité Suspendue ouvrira à une date ultérieure.



La capacité des hôtels sera également limitée et des mesures sanitaires spécifiques seront mises en place pour garantir la sécurité des visiteurs et des équipes.