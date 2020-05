Le Pavillon ONLYLYON rouvre le 2 juin 2020 place Bellecour

Après plus de deux mois de fermeture, le Pavillon ONLYLYON de la Place Bellecour rouvre ses portes aux visiteurs, le 2 juin 2020.



Dans le même temps, les visites guidées assurées par les guides-conférenciers d'ONLYLYON Tourisme et Congrès reprennent également à travers la Métropole dans des conditions adaptées, encadrées par une charte de bonnes pratiques sanitaires.



« Pendant deux mois, l'accueil physique des visiteurs n'était plus possible. Cependant nos Lyon City Experts sont restés opérationnels à 100% en répondant aux demandes par téléphone, Chat, Messenger et sur internet.



C'est néanmoins un soulagement de pouvoir rouvrir le Pavillon ONLYLYON, dans des conditions particulières, certes, mais un vrai bonheur de se retrouver », se réjouit François Gaillard, Directeur Général d'ONLYLYON Tourisme & Congrès.