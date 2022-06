Le Pérou et Cusco repartent en France à la conquête des touristes 🔑

réactiver le tourisme dans la région de Cusco

La France représente le 2e marché de la région, derrière les Etats-Unis.

qui doit profiter à toute la population

Nous offrons aussi diverses expériences autour du tourisme d'aventures et du trekking

tourisme alternatif

communautaire

et voilà déjà Jean-Paul Benavente, gouverneur de la région de Cusco, à la rencontre des professionnels du tourisme, lors d’une soirée qui se tenait mardi 7 juin à l’ambassade du Pérou.Ils étaient(TUI, Syltour, Visiteurs, Monde Authentique...) à avoir répondu à l’invitation de Promperù, l'organisme de promotion touristique, pour entendre le responsable politique qui cherche à "".La destination a retrouvé 60% de ses visiteurs pré-pandémie, 1.600.000 alors. "Objectif :– l’aéroport le plus proche du site est celui de Cusco et promouvoir un tourisme plus inclusif, "". Cusco , aussi, évidemment, avec des établissements hôteliers haut de gamme et des boutiques hôtels, vaut aussi que l’on s’y attarde, au-delà d’une simple étape avant le Machu Picchu pour s'acclimater à l'altitude (3399 mètres, tout de même)." assure Jean-Paul Benavente. C'est tout ce "" et "" que le gouverneur veut pousser.L'occasion, aussi, d'évoquer l'Inti Raymi , la fête du Soleil, la plus importante de l'empire inca, qui est célébrée chaque 24 juin, sur la grande esplanade de la forteresse de Sacsayhuamán et sur la place d'armes de Cusco.