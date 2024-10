Le Royal Mansour Tamuda Bay ouvre ses portes

immersion dans l'art de vivre marocain

Lase distingue dans l'hôtellerie marocaine par son offre de luxe et de services haut de gamme. Elle regroupe des établissements réputés pour leur architecture élégante, leurs services sur mesure et leur engagement envers l'hospitalité marocaine. Le Royal, par exemple, est connu pour ses riads luxueux, ses jardins soignés et son spa de renommée internationale, offrant une expérience de détente et de bien-être.De son côté, le, situé sur la côte méditerranéenne, se démarque par son emplacement entre mer et montagne et son Médi-Spa innovant, qui combine bien-être et soins de santé. Chaque hôtel de la Collection Royal Mansour propose une “”.