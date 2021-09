Le Wonder France Festival revient pour une seconde édition

Cette deuxième édition a une saveur particulière, elle arrive après la plus grosse crise que le secteur du tourisme ait jamais traversée.



Ce festival, c’est une ôde à nos territoires et aux talents de demain qui les subliment.Le Wonder France Festival , c’est la France vue du ciel 2.0,

Véritable moteur de la création audiovisuelle, l’ambition du Wonder France Festival est de sourcer les plus belles images tournées en France.Avec son approche digitale, le WFF aspire à révéler le talent de cette nouvelle génération de vidéastes français qui, à travers son regard et sa technicité, subliment nos plus beaux territoires…" confie Mathieu Laurent, le créateur du Wonder France Festival.