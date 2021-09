Rencontres eTourisme de Pau : demandez le programme !

Réinventer le tourisme : sauver nos vacances sans détruire le monde

Parmi les intervenants présents à l'événement,, Directeur Général de Publicis Live et ex-Directeur de la Communication chez Voyages-SNCF, puis Oui.sncf, viendra présenterEn effet, le MICE et le tourisme d'affaires ont probablement fait partie des secteurs qui ont le plus souffert durant la crise sanitaire. Quelles sont les perspectives de relance ? Quelles solutions ont été mises en œuvre pour numériser ou hybrider les événements ? L'écoresponsabilité événementielle reste-t-elle une priorité ? Autant de questions auxquelles il apportera des réponses.Autres intervenants :, professeur émérite et auteur de "" ainsi que, animateur-producteur de l’émission Bougez Vert, le magazine des sorties nature de la chaîne UshuaiaTV (Groupe TF1), qui sera là pour le Wonder France Festival.A ce propos, Wonder France Festival, festival de vidéos en ligne, dédié à la promotion de la destination France, mettra cette année à l’honneur 4 grandes thématiques : paysages, art et culture, patrimoine, sports et loisirs., suivi de la projection des vidéos lauréates. Cette édition sera précédée d'une Masterclass délivrée par le jury.