Les Rencontres eTourisme de Pau reviennent en 2021 !

Les acteurs du eTourisme qui pourront s’y rencontrer et découvrir les dernières innovations du secteur portées par des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA notamment.Après sa 1ère édition en 2015, le Wonder France Festival revient à Pau en ouverture des Rencontres Nationales du eTourisme.Ce festival de vidéos en ligne, dédié à la promotion de la destination France, est ouvert aux professionnels comme aux amateurs. Les thématiques à l’honneur cette année : paysages, art & culture, patrimoine, sports et loisirs.Pour les personnes intéressées, il est encore possible de postuler, en cliquant ici. La Région Nouvelle Aquitaine met en œuvre un Tourisme Lab.Ce Tourisme Lab sera un outil au service de la filière du tourisme pour proposer de nouvelles expériences, de nouveaux produits, de nouvelles organisations correspondant aux attentes des territoires et des visiteurs.Pour le moment le programme des Rencontres eTourisme de Pau n'est pas encore totalement arrêté.