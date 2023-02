Le Yucatán intègre le réseau des observatoires du tourisme durable

La ministre du Tourisme de l'État du Yucatán, Michelle Fridman Hirsch se félicite de cette entrée dans le réseau INSTO de l’OMT : « Nous devenons le deuxième observatoire au Mexique à en faire partie. Cela nous permettra de mieux évaluer l'impact du tourisme dans l'État du Yucatán et de contribuer au tourisme durable mondial avec de meilleures données » .



Une reconnaissance pour le Yucatán, qui abrite une large part de la culture Maya au Mexique. Ses écosystèmes sont riches, couverts de forêts et de jungles, avec un vaste littoral et des eaux souterraines.



Un patrimoine naturel et culturel qui attire les touristes et fait du secteur une priorité : 11,1% du PIB global de l'État du Yucatán.



En 2030, prévoient les autorités du tourisme de l’Etat, l’industrie sera « un secteur clé » qu’il s’agit dès maintenant de développer « en concertation avec les acteurs de la filière et en associant pleinement la population aux retombées de l’activité touristique » .



Pour cela, les priorités seront mises sur l’action climatique, la restauration et la conservation des écosystèmes, la qualité de l’eau, l’approvisionnement en énergie durable et la sensibilisation.