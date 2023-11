Le catalogue Quartier Libre 2024: une immersion dans l’authenticité

Une approche différente alliant l’humain et l’expertise



Fabien Krol, Directeur Général de Quartier Libre, explique :



« Après les deux dernières éditions du catalogue de Quartier Libre qui étaient sur un mode inspirationnel, nous avons mené une nouvelle réflexion pour cette édition avec notre agence Avicom. Nous avons décidé de faire évoluer notre collection 2024 en conservant ce qui a fait son succès. Pour cette année 2024, la conception graphique s’est concentrée encore plus sur l’immersion. Avec une importante place laissée aux paysages inspirants ainsi qu’une mise en page épurée, le catalogue présente un aspect haut de gamme.

Haut de gamme certes, mais sans oublier de rester à la portée du plus grand nombre.



Pour réellement faire plonger les lecteurs/voyageurs en immersion, une approche beaucoup plus humaine de notre société et de ses expertises a été déployée.



Un ensemble qui permet au catalogue de renforcer son authenticité et sa proximité auprès de la cible tout en gardant une image de marque semblable aux deux dernières éditions.

Nos voyages offrent également une grande diversité de produits avec nos best sellers et des produits qui correspondent aux nouvelles attentes des voyageurs.

Les best sellers proposent des découvertes à des prix accessibles au plus grand nombre. Nos guides sont sélectionnés pour leur expertise , nous disposons de stocks terrestres ce qui est un atout rare sur l’Europe du Nord, et nous travaillons en confiance avec nos prestataires de longue date.

Parallèlement, notre écoute des agences nous a amenés à proposer également 4 nouveaux circuits dans le cadre du slow tourisme, ces derniers sont dans l’air du temps et offrent des découvertes à un rythme apaisé. »