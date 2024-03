Le château de Théoule-sur-Mer 5* a ouvert ses portes

A l'origine, le château, édifié en 1630, était une savonnerie alimentée par les oliveraies de la région.Il a bénéficié d'une première restauration, à la fin du XIXe siècle, à l'initiative d'Auguste Ferrouillat, enfant d'industriels des soieries de Lyon. Puis, en 1910, un Lord écossais, Harry Crowford, a finalisé l'étonnante architecture actuelle du château avec ses tourelles, et ses remparts crénelés.Reconverti en maison particulière, le bâtiment a ensuite été mis entre parenthèses jusqu’à ce que, séduits, Alexandra et Philippe Monnin en finalisent l'acquisition en 2021 avec l'appui du groupe d'investisseurs BMF, la Banque des Territoires et la Caisse d’Épargne Cote d’Azur.Et, c'est toujours en collaboration avec le groupe BMF, que les équipes Millésime ont, depuis, transformé ce lieu d'exception où le château voisine avec une villa de style art déco et une "maison de pêcheurs".Désormais,Chaque chambre porte un nom en lien avec l'histoire du lieu et des simples de la région, clin d'œil aux notes de tête, notes de cœur et fragrances… Comptez à partir de 360€ la nuit en basse saison, et à partir de 920€ la nuit en haute saison.Ouvert sur les jardins et sur la mer,dans le cadre élégant de la Villa de style Art déco. Il complète le restaurant La Plage qui pouvait déjà accueillir 100 couverts sur la plage privée.Par ailleurs,. Outre des massages, on peut y profiter d’un sauna, un hammam et de trois bains nordiques dont deux en extérieur.