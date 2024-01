A Théoule-sur-Mer, le château renaît et devient un 5* raffiné

Édifié en 1630, le Château de Théoule était à l'origine ... une savonnerie, qui offrait des débouchés aux producteur d'olives de cette région.



Par la suite, ce bâtiment pittoresque a opéré plusieurs mues à mesure qu'il traversait les siècles. A la fin du XIXe, il a connu une première restauration grâce à Auguste Ferrouillat, héritier d'une famille d'industriels de la soie de Lyon.



Le " château " n'a alors pas encore l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. En effet, c'est en 1910, qu'un Lord écossais Harry Crowford, lui donnera son look actuel, résolument ... scottish, en lui adjoignant tourelles et remparts crénelés.



Reconverti un peu plus tard en maison particulière, le château de Théoule connaîtra ensuite un période de sommeil jusqu'à ce qu'Alexandra et Philippe Monnin, les fondateurs du groupe Millésime, le découvrent en 2020.



Ces deux passionnés de patrimoine et d'art de vivre ont eu un véritable coup de foudre ! Séduits par son histoire rocambolesque, son incroyable potentiel et sa position de balcon sur la Méditerranée, ils ont finalisé l'acquisition en 2021 avec l'appui du groupe d'investisseurs BMF, de la Banque des Territoires et de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur.



C'est en collaboration avec le groupe BMF, que les équipes Millésime ont, depuis, repensé le lieu tout en respectant l'histoire et organisé la restauration et la rénovation des bâtiments pour en faire la première Maison Millésime sur la Côte d'Azur.



Sans attendre, le groupe Millésime a inauguré, en 2022, "La Plage Blanche" : une élégante plage privée nichée en contrebas des futures suites du Château.



Sable fin, transats immaculés, cuisine généreuse et ambiance Riviera signée de Marie-Christine Mecoen, directrice artistique du Groupe Millésime, ont, depuis, entrepris de "conquérir les amateurs de moments privilégiés" .