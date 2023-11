Le groupe Millésime la joue "luxe, version émotion"

Malgré ce retrait de Megève, Millésime d'accélère son développement. Objectif : "atteindre rapidement la taille critique de vingt Maisons sous gestion".



Ainsi, plusieurs ouvertures de nouvelles adresses et des extensions de domaines actuels sont prévues dans les prochains mois. 2024 verra l’ouverture définitive du Château Léognan, partiellement ouvert depuis juillet dernier. 2024 sera également marquée par l’ouverture, début mars, du Château de Théoule, un cinq étoiles qui sera la première Maison Millésime sur la Riviera française, juste en face de Cannes.



Est également prévue l'année prochaine l’ouverture d’une offre hôtelière urbaine au Domaine de Raba qui, situé en plein ceur de Boreaux, comptait jusqu'ici principalement trois restaurants.



2025 promet également d'être riche en nouveautés. Ainsi, le Château de Sacy, à Reims, s'agrandira, avec l'arrivée de 14 nouvelles clés et d’un espace de bien-être et de dégustation.



En Saône-et-Loire, le Château de Chasselas, un bâtiment du XIVe et du XVIIIe ouvrira (25 chambres, avec un restaurant et un Spa). Par ailleurs, à Strasbourg ouvrira un hôtel urbain, le Château de l’Ile. Est également programmée l’ouverture, en septembre 2025, à Amiens, de l'Hôtel Bouctot Vagniez, un cinq étoiles installé dans un somptueux bâtiment Art nouveau.



Enfin, à l'horizon 2025-26, plusieurs projets sont en préparation au Portugal, en Hongrie et en Italie