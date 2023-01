Marrakech : la Villa des Orangers rejoint le groupe Millésime

"une invitation au voyage".

Situé à Marrakech au Maroc, la Villa des Orangers, hôtel 5* et Relais & Châteaux, change de main.Ce magnifique ensemble de Riads de 1930, magnifiquement rénové et décoré, riche de, a en effet séduit Alexandra et Philippe Monnin, fondateurs du groupe Millésime.annonce un communiqué du groupe.Si avec son décor d’arcades animées par la lumière dans les moucharabiehs et les voilages, la Villa des Orangers invite à l’évasion et à la rêverie, la nouvelle carte du restaurant, signée parproposera désormais un voyage sensoriel et gustatif exceptionnel mêlant saveurs orientales, méditerranéennes et délices français .Quant au Spa dédié à la relaxation et au bien-être, il sera, promet le communiqué du groupe,