Riviera des Alpes : le Château Brachet décroche sa cinquième étoile 15 chambres et suites, un restaurant, un bar, un espace bien-être, une piscine, un fumoir, un vaste parc...

Jean-Michel Belin, le propriétaire du Château Brachet, a orchestré une "rénovation dans les règles de l'art" , mettant en valeur le riche patrimoine du château, après avoir retrouvé les traces de la famille d'origine.



Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 28 Février 2024

Le Château Brachet vient de décrocher sa cinquième étoile ! Cet hôtel de luxe historique est situé en Savoie, au cœur de la "Riviera des Alpes" , entre lacs du Bourget et d’Annecy, au pied du parc régional du massif des Bauges et des stations alpines.



Il vient d'être rénové mais toujours avec l'ambition de restituer l’esprit d’une époque, celle du thermalisme des palaces et des mondanités… Et en prenant soin de "se renouveler".



"Cette rénovation s'est faite dans les règles de l'art. Elle a été rendue possible parce qu’au moment de la vente, j’ai retrouvé les traces de la famille", raconte Jean-Michel Belin, l'actuel propriétaire des lieux. Ce château a en effet été la demeure du le médecin des rois ".



L'actuel propriétaire précise encore : "Je me suis entouré d’étudiants en master d’histoire de l’université de Grenoble. Ils ont participé très activement aux recherches sur l’histoire du château, et ont ainsi pu mettre en musique ce riche patrimoine».



Ayant aussi fait le choix de la durabilité et de l’éco-conception, le propriétaire a veillé à l'utilisation de matériaux et dispositifs aussi respectueux que possibles de l’environnement.



Lire aussi : A Théoule-sur-Mer, le château renaît et devient un 5* raffiné



Ainsi, le site produit 70 % de son eau chaude sanitaire grâce à un champ de panneaux solaires thermiques et huit puits de 130 mètres de profondeur alimentent le système de chauffage par géothermie. ! Cet hôtel de luxe historique est situé en Savoie, au cœur de la, entre lacs du Bourget et d’Annecy, au pied du parc régional du massif des Bauges et des stations alpines.… Et en prenant soin deraconte Jean-Michel Belin, l'actuel propriétaire des lieux. Ce château a en effet été la demeure du Docteur Brachet , passé à la postérité comme "".L'actuel propriétaire précise encore :Ayant aussi, le propriétaire a veillé à l'Ainsi, le site produitgrâce à unet huit puits de 130 mètres de profondeur alimentent le système de

Château Brachet : une "Collection" de chambres et de livres 15 chambres et suites du Château Brachet évoquent chacune un thème, un lieu ou une personnalité emblématique du XIXe siècle. Une véritable "collection" !



Au premier étage, un bar est exclusivement réservé aux clients de l’hôtel qui pourront s’y retrouver pour prendre un verre et nourrir une conversation autour des 4 000 ouvrages de la bibliothèque du Château, une collection d’œuvres du XIXe siècle dont chacun pourra emprunter un exemplaire pour en faire lecture pendant son séjour.



Au rez-de-chaussée se trouve un espace bien-être privatif avec sauna, hammam, baquet d’eau glacée et espace de massage.



Lire aussi : Bourgogne : le château Sainte Sabine décroche sa 5e étoile



Sur un tout autre registre, le Fumoir invite à d'autres plaisirs. Il est installé derrière le solarium avec une vue imprenable sur le potager.



Le parc de six hectares, aménagé "à l’anglaise" multiplie les cheminements sinueux et les compositions végétales singulières. L’ancienne allée bordée d’arbres centenaires s’ouvre désormais, d’un côté sur la piscine extérieure de 18 mètres avec espace fitness attenant, de l’autre sur les terrains de padel et tennis, pétanque, croquet et volley-ball...



Côté gastronomie, le chef, cuisine de haute volée, tout comme le chef pâtissier, Francesco Catanzaro. Priorité aux produits locaux, bio et de saison. La carte des vins fait, elle, une large place aux breuvages marqués du sceau de la biodynamie. Disséminées dans le Château ou lovées dans les anciennes écuries, devenues « Le Pavillon », lesdu Château Brachet évoquent chacune un thème, un lieu ou une personnalité emblématique du XIXe siècle. Une véritable "collection" !Au premier étage, unest exclusivement réservé aux clients de l’hôtel qui pourront s’y retrouver pour prendre un verre et nourrir une conversation autour des 4 000 ouvrages de ladu Château, une collection d’œuvres du XIXe siècle dont chacun pourra emprunter un exemplaire pour en faire lecture pendant son séjour.Au rez-de-chaussée se trouve unprivatif avec sauna, hammam, baquet d’eau glacée et espace de massage.Sur un tout autre registre, leinvite à d'autres plaisirs. Il est installé derrière le solarium avec une vue imprenable sur lemultiplie les cheminements sinueux et les compositions végétales singulières. L’ancienne allée bordée d’arbres centenaires s’ouvre désormais, d’un côté sur laavec espace fitness attenant, de l’autre sur les terrains de padel et tennis, pétanque, croquet et volley-ball...Côté gastronomie, le chef, Bertrand Jeanson , concocte une, tout comme le chef pâtissier,Priorité aux produits locaux, bio et de saison. La carte des vins fait, elle, une large place aux breuvages marqués du sceau de la biodynamie.

Lu 137 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Maldives : Masdhooq Saeed, nouvel directeur général du Sun Siyam Iru Veli The Peninsula London : flotte de véhicules de luxe électriques