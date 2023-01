Le contenu NDC d'Air France-KLM disponible sur Travelport

"Nous sommes ravis de constater le succès d'Air France-KLM sur cette technologie révolutionnaire qu’est NDC, et de rendre leur contenu accessible aux agents de voyages via Travelport" , a déclaré Damian Hickey, Global Vice President & Global Head of Airline Partners chez Travelport.



"Grâce à Travelport+, nous aidons Air France-KLM à étendre l'accès à son contenu NDC, et à proposer ses meilleures offres à nos clients agences de voyages. Cette étape importante renforce le positionnement d’ Air France-KLM en tant que fournisseur innovant et compétitif , tout en consolidant notre propre position de leader du marché des NDC et des voyages. "