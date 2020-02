Le site Hotels.com devient sponsor de l'Olympique de Marseille

Face à des acteurs importants comme Booking ou Airbnb, Hotels.com veut se faire un nom et cela devra passer par le sport le plus populaire dans le monde, le football.



En plus de la signature de ce partenariat, la plateforme vient de révéler que Marseille est la destination intérieure qui connaît la plus forte croissance (+25%), se basant sur les statistiques des réservations enregistrées sur l'année 2019 par rapport à 2018.



La cité phocéenne n'est pas seulement populaire en France, ses calanques font aussi rêver les touristes étrangers, avec une hausse des visiteurs provenant des États-Unis (+25 % par rapport à l'année précédente), du Royaume-Uni (+25 %), de la Corée (+15 %) et du Brésil (+ 45 %).



Alors Marseille sera-t-elle bientôt vendue dans les agences françaises ?