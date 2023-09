Le slow tourisme à l’honneur dans le catalogue Quartier Libre 2024

Les immanquables de Quartier Libre côtoient les nouveautés

Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, explique : « Nos clients connaissent par cœur nos best sellers. Ils savent que se sont des produits marqués sous le sceau de la continuité. Nos guides les connaissent sur le bout des doigts, nous disposons de stocks terrestres, et nous travaillons en confiance avec nos prestataires. Leur succès est tel que, cette année encore, nous les avons reconduits. Mais nous ne nous reposons pas pour autant sur nos lauriers.Nous sommes en constante relation avec les agences et nous avons décidé de répondre à leurs attentes et à celles de leurs clients, en proposant un produit étiqueté slow tourisme par le biais dede la production. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.vous propose de découvrir la Norvège à un rythme plus doux. D’est en ouest, explorez des villes aux multiples facettes, témoins de la culture du pays : Oslo, Bergen et Stavanger. Traversez des paysages sublimes pour aller de l’une à l’autre : forêts, fjords, côtes maritimes…Le plus ? Des trajets effectués uniquement en train et en bateau pour un voyage véritablement éco-responsable.c’est une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.vous propose de découvrir l’Irlande en prenant son temps. Il se focalise sur trois régions iconiques : les terres médiévales de l’Est (Kilkenny, Rocher de Cashel), le vaste plateau lunaire du Burren et la mythique région du Connemara. Prenez le temps de vous imprégner de la culture et du mode de vie irlandais, entre lieux incontournables et découvertes plus confidentielles.en 8j/7n. Ce circuit est parfait pour une première découverte de l’Islande ! Les incontournables de cette île de glace et de feu s’offriront à vous : Reykjavik, le Cercle d’Or, le glacier de Jökulsárlón, les cascades de Dettifoss, la région de Mývatn, le cratère du Grabok… Des sites époustouflants pour un dépaysement assuré.en 8j/6 ou7n propose une découverte différente de l’île. Au-delà de Reykjavik, découvrez le plus vieux phare d’Islande, le parc national de Snæfellsjökull ou la célèbre église noire de Búðakirkja. Emerveillez-vous devant le glacier Sólheimajökull, les plages de Vik et de nombreuses cascades. Un programme original qui fascinera votre imaginaire.en 8j/7n est le circuit idéal pour une première découverte de l’Ecosse ! Entre les emblématiques villes d’Edimbourg, de Glasgow ou de St Andrews, les fabuleuses îles de Skye et Bute, ainsi que les Highlands (vallée de Glencoe, Loch Ness) chargés d’histoires et de légendes, vous expérimenterez les différentes facettes de ce pays à la lumière incomparable.en 8j/7n c’est un voyage avec moins de kilomètres et des activités originales, se concentrant sur le cœur historique du pays : Edimbourg, Saint Andrews et Glasgow. Découvrez des emblèmes de la royauté – le palais d’Holyrood palace, le Royal Yacht Britannia, les jardins botaniques royaux - la patrie du golf, le Kelvingrove Art Gallery et devenez incollable sur la fabrication du whisky. Un programme riche pour vous permettre de découvrir la culture écossaise en profondeur.Stéphane poursuit :Stéphane conclut : «N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro , L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).