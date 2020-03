Le transport aérien va devoir faire le deuil de sa croissance...

Observé lors des précédents chocs (SRAS, grippes aviaires), le scénario de la "courbe en V" qui veut qu’après la crise sanitaire, le moteur se rallume énergiquement, ne se produira peut-être pas.



En effet, et contrairement à ce qui avait eu lieu dans le passé, les compagnies devront repartir dans un contexte économique de grave récession, avec des entreprises qui feront moins se déplacer leurs collaborateurs et des particuliers n’ayant plus les moyens de voyager.



Petite lueur d’espoir, et seule courbe à remonter des abysses (elle est en rouge, je l’aurais mise en vert), les réservations sur le marché domestique chinois qui reviennent à leur niveau de l’année dernière.



Petite consolation aussi avec le regard que l'on porte actuellement sur l’avion. Les réseaux sociaux sont pleins de vidéos montrant les passagers applaudissant à l’atterrissage leurs sauveurs qui, d’un coup d’ailes, ont permis leur retour "à la maison".



Partout dans le monde on attend l’avion providentiel qui ramènera tout le monde se confiner chez soi.



Équipages civils et militaires vont chercher les naufragés, évacuent les malades, et vont récupérer partout dans le monde du matériel sanitaire.



Ce week-end, un Boeing 777 cargo d’Air France en provenance de Shanghai s’est posé à Roissy avec dans ses soutes 5,5 millions de masques…



Le répit sera de courte durée mais, pendant quelques temps, les adeptes du "Flygskam" (honte de l’avion) devraient se faire plus discrets. C’est déjà ça.





