Coronavirus : vers une Annus Horribilis pour le secteur aérien

Pour Air France, le choc est sérieux avec un impact estimé dans un premier temps à 200 millions d’euros d’ici avril.



Le journal La Tribune , toujours bien renseigné quand il s’agit d’Air France, publiait ces derniers jours un courrier d’Anne Rigail, directrice générale d’Air France, à ses salariés évoquant que cet impact sera " plus significatif " et que : " (...) Les incertitudes quant à son évolution et ses conséquences nous conduisent à anticiper tous les scénarios ".



L’emploi en CDI qui reprenait un peu de vigueur marque le pas. Les entretiens se poursuivent mais l’embauche devrait être décalée de plusieurs mois.



Le trafic s’effondre, obligeant la compagnie à réduire considérablement son trafic vers l’Asie mais aussi vers l’Europe (-20%) et la décision prise, mardi 10 mars 2020, d’annuler purement et simplement l’ensemble du trafic vers l’Italie et ce jusqu’au 3 avril 2020.



La décision prise par les Etats-Unis de suspendre les vols en provenance de l’Europe est un coup encore plus dur pour la compagnie française qui espérait se redéployer vers le continent américain et enregistrait ces derniers jours une progression du trafic de 13,6%.



Comble de malchance, l’effondrement du prix du baril du pétrole ces jours-ci ne profitera pas à Air France qui, comme toutes les autres compagnies européennes, préfère s’entendre avec les pétroliers sur un prix pour plus de la moitié de ses besoins annuels, et ce, afin d’avoir de la visibilité sur le coût kérosène, un des postes de dépenses le plus important.



C’est ce qu’on appelle la couverture carburant, un exercice difficile, un pari sur la conjoncture qui peut être risqué en cas d’imprévu.



En 2019, pari gagné pour Air France-KLM avec une couverture positive à 50 millions d’euros, pari perdu pour 2020. Avec un prix du baril négocié à 65 dollars et aujourd’hui à 45 dollars, on atteint un manque à gagner de presque un milliard de dollars…



Les équipes d’Air France s’adaptent et pilotent l’entreprise au jour le jour pour tenter de réduire l’impact de la crise.



La compagnie a de la trésorerie, des lignes de crédit. Les "reins" sont plus solides que lorsqu’elle avait dû aborder le SRAS ou la crise boursière de 2008.