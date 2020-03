Coronavirus : l'UAF appelle les pouvoirs publics à l'aide

D’autant que les résultats de trafic des aéroports français sur l’année 2019 montrent une certaine décélération de la croissance, malgré un record de fréquentation à nouveau battu avec 214 271 063 passagers commerciaux enregistrés. Cela correspond à une hausse de 3,8% par rapport à 2018.



Dans le même temps, le nombre de mouvements d’aéronefs a augmenté de 1,5% et l’emport moyen progresse de 2,2%.



Entre 2004 et 2019, les aéroports français ont connu une augmentation de 58% en termes de passagers, et ce, avec seulement 2% de mouvements en plus.



Mais, globalement, la croissance décélère, surtout sur le second semestre 2019. « Le ralentissement de la croissance est plus marqué en Europe qu’en France. Dans l’UE, la croissance du trafic a été de 3,3% en 2019 contre 5,4% en 2018 et 7,7% en 2017 » , précise Nicolas Paulissen, délégué général de l’UAF.